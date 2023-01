Bolivia: governatore Camacho si definisce un detenuto politico e chiede la scarcerazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore dopo l'arresto, il parlamentino di Santa Cruz aveva proclamato uno sciopero e una serie di manifestazioni di protesta. "I cittadini di Santa Cruz sono in mobilitazione permanente per chiedere il rilascio immediato e il rientro in città del governatore Camacho", si leggeva in un comunicato diffuso dal Comitato civico di Santa Cruz. Nella nota, inoltre, si, "ripudia il sequestro violento del leader dell'opposizioni al governo di Luis Arce ed esorta la magistratura "a smettere di prestarsi alla manipolazione politica e a rispettare l'indipendenza dei poteri, condizione essenziale delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto". (segue) (Brb)