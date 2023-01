Bolivia: governatore Camacho si definisce un detenuto politico e chiede la scarcerazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da allora i sostenitori hanno avviato proteste che hanno riportato la tensione in buona parte del Paese. Bloccando almeno quattro arterie, i manifestanti hanno isolato gran parte della ricca provincia agricola mettendo a rischio il trasporto di grano e di altri generi alimentari di prima necessità. Romulo Calvo, coordinatore del Comitato civico di Santa Cruz, aveva a inizio settimana annunciato un accordo con i produttori locali per non far uscire nessun prodotto dalla regione, dimostrando che "senza Santa Cruz, non c'è Stato". Nuovi scontri si sono inoltre verificati nella notte tra lunedì e martedì, nei pressi di una stazione di Polizia di Santa Cruz, presa di mira dai manifestanti. (Brb)