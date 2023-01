Usa: Faa, blocco del traffico aereo causato da errore di un appaltatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) ha confermato che il malfunzionamento che la settimana scorsa ha causato un blocco del traffico aereo a livello nazionale è stato causato da una azienda ingaggiata dall’agenzia, che avrebbe inavvertitamente cancellato alcuni file relativi al sistema impiegato per trasmettere avvisi ai piloti dei velivoli. In una nota, l’agenzia non ha identificato l’azienda in questione, affermando di aver preso provvedimenti per evitare che malfunzionamenti analoghi si ripetano in futuro. “Non sono stati riscontrati segnali che dimostrino un attacco informatico”, ha precisato l’Amministrazione. (Was)