Perù: scontri tra polizia e manifestanti, il bilancio dei morti sale a 54 persone

- È salito a 54 morti il bilancio provvisorio degli scontri tra polizia e manifestanti antigovernativi in corso in tutte le principali città del Perù, ai quali si aggiungono almeno 772 feriti. Stando ai dati diffusi dalle autorità nazionali, le proteste più intense sono state registrate nella capitale, Lima, anche se scontri tra polizia e manifestanti sono in corso anche nelle città di Arequipa, Cusco, Juliaca, Trujillo e Chiclayo, con cariche delle forze dell’ordine e lancio di lacrimogeni. (segue) (Brb)