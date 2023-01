Governo: Meloni, procedura di urgenza per innalzare livello contrasto criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Col ddl approvato dal Cdm “tutti i reati aggravati da finalità o modalità mafiose sono procedibili d'ufficio e non a querela. Inoltre, per reati che permettono l'arresto in flagranza, vi sono 48 ore di tempo per la presentazione della querela senza che l'arrestato torni in libertà”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “In una settimana aperta dallo storico arresto del più pericoloso mafioso ancora latitante, il governo propone al Parlamento, con procedura di urgenza, di innalzare il livello di contrasto alla criminalità più pericolosa”, aggiunge. (Rin)