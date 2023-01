Giustizia: Matone (Lega), bene governo su procedibilità d'ufficio, impegno mantenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega e componente della commissione Giustizia Simonetta Matone ha giudicato "positivo" il lavoro fatto dal governo nell'introdurre nuove norme in materia di procedibilità d'ufficio per tutti i reati con aggravante di metodo mafioso, eversione o terrorismo. "Un segnale chiaro: l'arresto scatta anche in mancanza di querela o della parte offesa. Ancora una volta, un impegno mantenuto", ha dichiarato la deputata.(Res)