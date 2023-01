Brasile: ministra Ambiente incontra attivista Greta Thunberg a Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Ambiente e dei cambiamenti climatici del Brasile, Marina Silva, ha incontrato l'attivista ambientale Greta Thunberg. La riunione è avvenuta a margine della partecipazione della ministra al Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. "E' stato un incontro carico di significati, molto toccante per me. È molto bello vedere che abbiamo una terza generazione di attivisti, a differenza nostra che abbiamo agito da soli nella foresta, proteggendo l'Amazzonia con i nostri stessi corpi", ha detto alla stampa al termine dell'incontro. Dopo diversi impegni, Marina Silva, ha lasciato Davos al termine della partecipazione a un ultimo dibattito organizzato dal Consiglio inter-governativo per i cambiamenti climatici delle Nazioni unite (Ipcc) cui ha partecipato anche il presidente dell'Ipcc, il brasiliano Carlos Nobre e il governatore dello stato di Pará, Helder Barbalho. (segue) (Brb)