Perù: scontri tra polizia e manifestanti in tutte le principali città, un morto a Arequipa

- È di un manifestante morto il bilancio provvisorio degli scontri tra polizia e militanti antigovernativi in corso in tutte le principali città del Perù, attraversato da una giornata di proteste. Secondo il quotidiano "La Republica", il decesso è stato registrato nella città di Arequipa nel sud del Paese. In questa regione le proteste si concentrano nei pressi degli aeroporti di Arequipa, Cusco e Juliaca. Tafferugli, cariche della polizia e lancio di lacrimogeni si registrano soprattutto nella capitale Lima. Nel nord, invece, scontri sono segnalati a Trujillo e Chiclayo. (segue) (Brb)