Perù: scontri tra polizia e manifestanti in tutte le principali città, un morto a Arequipa (3)

- Il Perù è da oltre un mese attraversato da scontri tra forze di sicurezza e sostenitori dell'ex presidente, Pedro Castillo. I manifestanti chiedono la scarcerazione di Castillo, arrestato il 7 dicembre 2022 con l'accusa di "ribellione", le dimissioni dell'attuale presidente, Dina Boluarte, e un ritorno alle urne per eleggere nuovo presidente e parlamento. Secondo il Difensore civico almeno 42 persone, incluso un agente, sono morte negli scontri con la Polizia. Altri otto civili sono morti in incidenti legati ai numerosi blocchi stradali in corso. Il governo del presidente del Consiglio Alberto Otarola - che martedì 10 otteneva la fiducia in Parlamento - ha esteso fino a metà febbraio lo stato di emergenza nei dipartimenti di Cusco, Lima e Puno, la provincia di Callao e altre regioni. La norma estende anche di dieci giorni il coprifuoco dalle 20 alle 4 del mattino (ora locale) nel dipartimento di Puno, uno dei più colpiti dalle proteste. (Brb)