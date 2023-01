Usa-Germania: Ucraina e Indo-Pacifico al centro del colloquio tra ministri della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha incontrato a Berlino l’omologo tedesco, Boris Pistorius. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sulla guerra in Ucraina, in vista dell’ottava riunione del gruppo di contatto per la difesa del Paese che si terrà oggi, venerdì 20 gennaio, alla base militare di Ramstein, in Germania. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di garantire la stabilità della regione indopacifica e ai preparativi per il prossimo vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania. (Was)