Usa: Corte suprema, non ancora trovato chi ha diffuso opinione su Roe v. Wade la scorsa estate

- La Corte suprema degli Stati Uniti non ha ancora identificato la persona responsabile di aver diffuso una bozza dell’opinione con cui ha abolito il diritto costituzionale all’aborto, sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973, lo scorso anno. In un rapporto pubblicato oggi, la Corte ha affermato che “allo stato attuale, non è stato possibile identificare il responsabile”, precisando che è “improbabile” che l’opinione sia stata diffusa al pubblico grazie ad un attacco contro i sistemi informatici. La squadra investigativa costituita internamente all’organismo ha fatto sapere di avere interrogato un totale di 97 dipendenti, ognuno dei quali ha negato ogni coinvolgimento nella vicenda. (Was)