Governo: approvato regolamento di modifica decreto su unificazione giunta studi e istituti storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, che modifica il decreto dell'11 novembre 2005, n. 255, recante “Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”. E' quanto si legge in un comunicato pubblicato da Palazzo Chigi al termine del Cdm. Il decreto del 2005 disciplina la struttura e le funzioni della giunta storica nazionale e degli Istituti storici, strutturati in rete, ossia: l’Istituto italiano di numismatica, l’Istituto storico italiano per il medioevo, l’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, l’Istituto italiano per la storia antica e l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Le modifiche apportate intervengono sui meccanismi di nomina dei componenti degli organi della giunta, in particolare degli esperti presenti nel Consiglio di amministrazione e nei consigli direttivi e di consulenza scientifica, nonché dei direttori dei singoli istituti, con la previsione che le nomine di competenza del Ministero della cultura avvengano nell’ambito di terne di candidati.(Rin)