Usa: Biden potrebbe annunciare candidatura per il 2024 dopo discorso sullo Stato dell’Unione

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe annunciare ufficialmente la sua corsa per la rielezione nel 2024 “non molto tempo dopo” il suo discorso sullo Stato dell’Unione, attualmente previsto per il prossimo 7 febbraio. Lo ha confermato all’emittente “Cbs” una fonte anonima informata dei fatti, precisando che lo staff di Biden non ha ancora fissato una data definitiva per un eventuale annuncio. Secondo la fonte, Biden non confermerà la sua candidatura durante il discorso sullo Stato dell’Unione, che “non è la sede appropriata per un annuncio del genere”. Tuttavia, il 7 febbraio rappresenta una occasione per delineare “le sue ambizioni nel breve e nel lungo periodo”. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare al più tardi entro la fine di febbraio. (Was)