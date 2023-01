Germania: ministro Difesa Pistorius non esclude fornitura carri armati Leopard a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, non ha escluso la fornitura dei carri armati Leopard all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, Pistorius ha precisato che la consegna dei corazzati all'ex repubblica sovietica dovrà essere concordata tra la Germania e i propri alleati di Nato e Ue. Nella giornata di domani 20 gennaio, si riunirà presso la base dell'Alleanza atlantica a Ramstein il Gruppo di contatto per l'Ucraina, dove la questione potrebbe essere oggetto di discussione. In merito alla possibilità che durante l'incontro possa essere assunta una decisione sui Leopard per l'Ucraina, Pistorius ha affermato: “Lo spero”. (Geb)