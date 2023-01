Giustizia: Piantedosi, governo non intende toccare sistema intercettazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non intende toccare il sistema delle intercettazioni, men che meno su mafia e terrorismo. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ospite di “Piazza pulita”, su La7. "Non credo che Nordio abbia mai messo in discussione" questo sistema, ha proseguito il ministro. “La discussione che il ministro della Giustizia ha voluto lanciare è l’abuso che talvolta si è fatto delle intercettazioni”, ha aggiunto. (Rin)