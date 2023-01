Regno Unito: in auto senza cintura di sicurezza, premier Sunak si scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak si è scusato per non aver indossato la cintura di sicurezza mentre era a bordo di un'auto come passeggero, dopo che un video è diventato virale sui social. Il premier "ha ammesso in pieno che sia stato un errore e se ne scusa", ha detto ai giornalisti il suo portavoce, aggiungendo che Sunak "ritiene che tutti dovrebbero indossare la cintura di sicurezza". Secondo fonti della "Bbc", il premier si trovava nel Lancashire quando il video è stato girato. La polizia locale ha dichiarato di essere al corrente dei fatti e che la questione verrà presa in esame. Nel video, di circa un minuto, si vede Sunak rivolgersi alla telecamera dal sedile posteriore mentre l'auto è in movimento, seguita a breve distanza da moto della polizia. Il portavoce ha in precedenza dichiarato di aver "commesso un errore di valutazione" nel pubblicare e rimuovere il breve video.(Rel)