Mafie: Piantedosi, Ndrangheta è quella che ha creato meccanismo più pervasivo

- La 'Ndrangheta calabrese "è quella che è riuscita a creare un meccanismo più pervasivo, di grandissima forza, per un legame che ha con la distribuzione dei grandi cartelli di produzione della droga. Sulla falsa riga di quanto avveniva con la mafia siciliana, ha un'organizzazione per province, un’articolazione che si è estesa su tutto il territorio nazionale ma che fa sempre riferimento ai territori di origine”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ospite di “Piazza pulita”, su La7. “È preoccupante quanto accade a Foggia”, ha poi proseguito il ministro. “Io presto sarò lì per presiedere un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, come contributo anche di vicinanza a quei luoghi e agli operatori di quei territori. La mafia foggiana si sta caratterizzando soprattutto per l'esercizio di una violenza visibile e talvolta eclatante. Da questo punto di vista - ha spiegato - è quella che più si avvicina alla mafia corleonese, quella che spara ancora, che uccide, che fa operazioni eclatanti”. (Rin)