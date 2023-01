Usa-Ue: colloquio Blinken-Borrell, focus su Ucraina, Corea del Nord e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony Blinken ha parlato oggi con l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea Josep Borrell, in un dialogo nel quale hanno affrontato i temi della promozione di una stretta cooperazione Usa-Ue a sostegno della sicurezza e della sovranità ucraine. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato Usa, aggiungendo che le parti hanno anche discusso di come cooperare ulteriormente per affrontare le sfide rappresentate dall'azione della Corea del nord e dell'Iran. (Was)