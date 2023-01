Usa: Maine vieta ai dipendenti pubblici di utilizzare TikTok su dispositivi governativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Maine ha vietato ai dipendenti pubblici di utilizzare il social network TikTok sui dispositivi governativi e di lavoro, dopo i provvedimenti analoghi annunciati dalla Carolina del Nord e dal Wisconsin. Si tratta degli ultimi tre Stati che hanno approvato una misura contro la piattaforma sviluppata dalla società cinese ByteDance, dopo Texas, Ohio, Maryland, New Jersey, Mississippi, Louisiana, Carolina del Sud e Dakota del Sud. Una misura analoga è stata inoltre annunciata anche a livello federale, il mese scorso. “Lo Stato del Maine deve essere sempre al passo con le minacce informatiche, che sono in costante e rapida evoluzione e rappresentano un rischio concreto per la sicurezza delle infrastrutture e dei cittadini”, si legge in una nota. (Was)