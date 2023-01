Usa: Biden su documenti classificati, non ho rimpianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di “non avere rimpianti” su come il suo staff ha gestito il ritrovamento di documenti classificati risalenti al suo mandato da vicepresidente, rinvenuti in un vecchio ufficio a Washington e nella sua residenza privata a Wilmington, in Delaware. Rispondendo alla domanda di un giornalista, durante la sua visita in California, Biden ha ribadito che il suo staff “ha consegnato immediatamente i documenti alle autorità competenti, e stiamo collaborando pienamente con le verifiche del dipartimento della Giustizia: non ho nessun rimpianto, perchè ho seguito le indicazioni dei miei avvocati”. (Was)