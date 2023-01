Italia-Paraguay: Iila, "graditissima" visita del presidente Abdo alla nostra sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, è stato oggi in visita alla sede dell'Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila), a Roma. Lo riferisce in una nota l'Iila, precisando che il presidente è stato accompagnato dalla first lady Silvana Abdo e dal ministro degli Esteri Julio César Arriola. Gratitudine e apprezzamento nei confronti del presidente paraguaiano sono stati espressi dal presidente dell'Iila e ambasciatore del Paraguay in Italia, Roberto Melgarejo Palacios, dalla Segretario generale dell'Iila, Antonella Cavallari e dagli ambasciatori dei 20 Paesi membri, mentre la visita è stata definita "graditissima" dall'organizzazione, a riconferma del ruolo di "efficace spazio di dialogo" che l'Iila si propone di essere. (segue) (Res)