Italia-Paraguay: Iila, "graditissima" visita del presidente Abdo alla nostra sede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita istituzionale del presidente Abdo rappresenta il secondo momento di incontro con l'Iila, dopo quello avuto nel 2018 in occasione del Foro PyMes svoltosi a Cesena. Ad oggi l'Organizzazione ha consolidato ulteriormente la cooperazione con questo Paese membro in molteplici campi: dalla tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale alla coesione sociale, dalla cooperazione in campo scientifico e sanitario alla promozione dello stato di diritto. La Segretario generale Cavallari ha evidenziato i significativi obiettivi raggiunti dai progetti Iila nel Paese: "solo per citare alcuni numeri, 250 alti funzionari hanno partecipato alle attività di formazione nel settore della giustizia e sicurezza con importanti ricadute per il rafforzamento delle istituzioni preposte; la grande partecipazione di piccoli e medi imprenditori paraguaiani alle ultime tre edizioni del Foro PyMes ha consentito la creazione di una efficace Rete che collega circa 100 micro imprenditori del settore moda e tessile; i progetti di empowerment femminile, ai quali ha significativamente collaborato l' Ufficio della Primera Dama, hanno formato ben 654 donne nel campo dell'agricoltura, della moda e dell'artigianato". Importanti per la coesione sociale e la tutela del patrimonio naturale anche le iniziative del Museo Verde e del "Pacto para el Gran Chaco", fortemente orientate alla salvaguardia e valorizzazione delle culture indigene e delle loro principali risorse attraverso la promozione di attività sostenibili sia da un punto di vista ambientale che economico. (segue) (Res)