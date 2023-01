Italia-Paraguay: Iila, "graditissima" visita del presidente Abdo alla nostra sede (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Abdo, prosegue ancora la nota Iila, ha espresso grande apprezzamento per i significativi risultati conseguiti, il cui evidente impatto sulla vita delle persone è testimonianza dell'efficacia e necessità della cooperazione e del multilateralismo. "Organizzazioni come questa - ha sottolineato Abdo - sono fondamentali per il necessario processo di integrazione della nostra regione, per far fronte alle attuali complesse sfide globali e assicurare stabilità e sviluppo, per favorire un dialogo libero da preclusioni ideologiche e basato sulla solidarietà. Solo attraverso l'integrazione e la solidarietà tra paesi è infatti possibile il raggiungimento di obiettivi concreti come quelli menzionati dalla Segretario generale Cavallari", ha aggiunto. (Res)