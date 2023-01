Autonomia: Calderoli, da maggioranza via libera convinto, nessun problema per Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dato che ieri sera i delegati delle forze politiche di maggioranza hanno dato un via libera convinto all'Autonomia, non mi pongo nemmeno il problema”. Lo ha detto il ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Roberto Calderoli, nel corso di un’intervista a Rainews24, in merito alla possibilità che l’autonomia sia per la Lega una questione di permanenza nella maggioranza e nel governo”. “Non è solo un problema Lega, ci sono otto regioni a statuto ordinario, oltre il 62 per cento della popolazione che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia”, ha proseguito il ministro. “Otto sono tante, anche del Mezzogiorno, e non vedo perché non dovrebbero essere ascoltate. Al Nord ci sono stati due referendum dove milioni di cittadini della Lombardia e del Veneto hanno votato sì a questa autonomia e non necessariamente erano tutti elettori della Lega”, ha concluso Calderoli. (Rin)