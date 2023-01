Nato: Blinken a colloquio con ministro Esteri svedese Billstrom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström. Lo riferisce in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, precisando che il sottosegretario e il ministro degli Esteri hanno sottolineato "il comune impegno per il partenariato transatlantico" e "il forte rapporto bilaterale tra Stati Uniti e Svezia". Il segretario, prosegue Washington, ha riaffermato il sostegno degli Stati Uniti all'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato e l'importanza che i rimanenti alleati ratifichino rapidamente la loro adesione. Ha sottolineato inoltre la forte convinzione degli Stati Uniti che Svezia e Finlandia siano pronte ad aderire all'Alleanza. Gli Stati Uniti, conclude il portavoce, accolgono con favore la leadership della Svezia sugli obiettivi politici condivisi mentre detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea da gennaio a giugno 2023. (Was)