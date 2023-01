Autonomia: Calderoli, tra una settimana dovremmo essere pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’Autonomia differenziata, il ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Roberto Calderoli, ha parlato di “un buon risultato, frutto del grande lavoro che il governo sta facendo, del confronto, in primis, con i nostri interlocutori istituzionali, conferenza delle Regioni e singoli presidenti, e di un lungo lavoro tecnico”. ”Ieri si sono affrontati, in sede politica, i nodi che ancora erano rimasti sul tavolo”, ha proseguito il ministro a Rainews24, e “credo che il punto di equilibrio trovato, per esempio della spesa storica, sia un grande passo in avanti non solo per la vita di questa legge ma per il sistema Paese”. “Questo lavoro di scrittura delle decisione assunte ieri richiederà una settimana, dopodiché spetterà al presidente del Consiglio stabilire l’ordine del giorno ma dovremmo essere pronti”, ha concluso. (Rin)