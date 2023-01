Ucraina: Zelensky, ci aspettiamo decisioni forti dagli alleati su forniture armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina si sta preparando per la riunione di Ramstein dei domani: "Ci aspettiamo decisioni forti. E ci aspettiamo un potente pacchetto di supporto militare dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio su Telegram. "Oggi sono state prese contemporaneamente diverse potenti decisioni dei partner per rafforzare la nostra difesa. Prima di tutto, per rafforzare la nostra artiglieria. Grazie all'Estonia per il prossimo e più grande pacchetto di aiuti armati da questo Paese: obici e munizioni; grazie alla Svezia per il nuovo pacchetto militare: un secondo Nlaw, sistemi Archer e Bmp; grazie alla Danimarca per aver deciso di donare Caesar per i nostri soldati, rafforzerà seriamente il nostro esercito; e grazie alla Lituania per il nuovo pacchetto militare: cannoni antiaerei, munizioni e aeromobili ad ala rotante". (Kiu)