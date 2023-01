Ucraina: direttore Cia a Kiev la settimana scorsa, incontro con Zelensky su prossime mosse di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Cia, William Burns, si è recato a Kiev alla fine della scorsa settimana, per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e aggiornarlo sulle aspettative Usa in merito alla strategia militare della Russia nei prossimi mesi, nel quadro della guerra con l’Ucraina. Fonti anonime hanno confermato al “Washington Post” che le autorità di Kiev hanno espresso preoccupazione in merito alla possibile diminuzione dell’assistenza occidentale all’Ucraina, dopo che i repubblicani hanno conquistato la maggioranza alla Camera dei rappresentanti nel quadro delle elezioni di medio termine dello scorso novembre. Durante i colloqui, secondo le fonti, Burns ha sottolineato che il conflitto si trova “ad un punto cruciale”, e avrebbe riconosciuto che “ad un certo punto fornire assistenza potrebbe diventare più complicato”. In ogni caso, hanno precisato, Zelensky rimane fiducioso sul sostegno degli Stati Uniti, e Burns avrebbe garantito che i 45 miliardi di dollari per l’assistenza di emergenza all’Ucraina, approvati dal Congresso Usa il mese scorso, basteranno “almeno fino a luglio o ad agosto”. Le fonti non hanno fornito alcun dettaglio aggiuntivo sulle informazioni fornite da Burns alla leadership ucraina sulle prossime mosse della Russia nel quadro del conflitto, in corso da quasi un anno. (Was)