Governo: via libera Cdm a nomine Mef, Barbieri al Tesoro (2)

- Riccardo Barbieri Hermitte è Capo economista e Direttore della Ricerca e Analisi economica e finanziaria al Dipartimento del Tesoro, ministero dell’Economia e finanze, dall’agosto 2015. La Direzione guidata da Barbieri è responsabile per il coordinamento e la redazione dei documenti di politica economica e delle previsioni macroeconomiche del governo, nonché dei rapporti sul Benessere equo e sostenibile. Rappresenta l’Italia in diversi comitati tecnici dell’Unione europea e nel Comitato di Politica economica dell’Ocse. Barbieri è inoltre membro del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato (dal 2021) e della Fondazione Cassa depositi e prestiti (dal 2020), nonché osservatore governativo presso il Consiglio superiore della Banca d’Italia (dal 2018). In precedenza, Barbieri ha svolto attività accademica e di ricerca all’Università Bocconi e alla New York University e ha quindi lavorato nei mercati finanziari dal 1990 al 2015 come economista, market strategist e direttore della ricerca presso J.P. Morgan (1990-1995), Morgan Stanley (1995-2006), Bank of America (2007-2009), Algebris (2010) e Mizuho International (2011-2015). Nato a Roma, Barbieri è cresciuto a Milano ed ha poi vissuto per cinque anni a New York e per venti a Londra prima del rientro a Roma per lavorare al Tesoro. Si è laureato con lode in Discipline economiche e sociali all’Università Bocconi, ed ha quindi conseguito il Ph.D. in Economics alla New York University. Durante la sua carriera nei mercati, è stato ripetutamente top ranked dagli investitori secondo le indagini di Institutional Investor, Greenwich Associates e Reuters e frequentemente citato e intervistato dai media finanziari. (Rin)