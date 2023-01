Farnesina: Riccardo Guariglia è il nuovo segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha nominato oggi l’ambasciatore Riccardo Guariglia nuovo segretario generale della Farnesina. Guariglia, riferisce la Farnesina in una nota, succederà da marzo all'ambasciatore Ettore Francesco Sequi, cui vanno i ringraziamenti del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani per il servizio reso con grande senso dello Stato in questi anni. Diplomatico di grande esperienza, l’ambasciatore Guariglia è attualmente capo della missione diplomatica a Madrid. Entrato in carriera diplomatica nel 1985, ha prestato servizio al Cairo, a Bruxelles in qualità di console, alla rappresentanza permanente presso la Nato come consigliere politico e a Brasilia come vice capo missione. Direttore centrale per i Paesi europei dal 2008 al 2011, è stato nel 2011 nominato ambasciatore a Varsavia, per poi assumere nel 2014 le funzioni di capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica. Dal 2018 al 2019 ha svolto le funzioni di capo di gabinetto. Nato a Chicago nel 1961, di famiglia napoletana, è laureato in economia e commercio presso l'Università di Roma. (Com)