Ucraina-Germania: Zelensky critica governo federale su questione forniture carri armati (2)

- Secondo Zelensky, i Paesi occidentali potrebbero discutere per altri sei mesi sulla fornitura di carri armati all'Ucraina, “ma da noi si muore ogni giorno”. Il presidente dell'ex repubblica sovietica ha, quindi, esclamato: “Se avete i Leopard, allora dateceli!”. L'Ucraina si sta, infatti, difendendo e non ha intenzione di attaccare la Russia. Zelensky ha poi chiesto più aiuti per la difesa del proprio spazio aereo, evidenziando che l'aeronautica russa non deve assumerne il controllo. Il presidente ucraino ha, infine, ringraziato Scholz per “l'ottimo sostegno” militare fornito finora dalla Germania al suo Paese, così come il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per gli aiuti nella difesa. (Geb)