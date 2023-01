© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIn occasione della ricorrenza di San Sebastiano, giorno in cui si celebra la festa della Polizia locale, il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore alla sicurezza, immigrazione e Polizia locale Romano La Russa, consegnano a Palazzo Lombardia le onorificenze ai vigili urbani che si sono distinti in particolari azioni di servizio.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia (ore 11)VARIEIl presidente della Regione Attilio Fontana partecipa all’assemblea di Confesercenti LombardiaVia Sirtori, 3 (ore 9:30)Congresso del sindacato regionale SuniA. Sarà l'occasione per celebrare la nascita del sindacato degli inquilini, cinquant'anni fa.Cgil Lombardia, Via Palmanova, 22 (ore 10)Il candidato del centro sinistra e del M5S alle elezioni regionali Pierfrancesco Majorino partecipa al Congresso Filcams CGILCamera del Lavoro, corso di Porta Vittoria, 43 (ore 10)Confcommercio Lombardia incontra i candidati presidente per un momento di confronto sulle politiche per il Terziario. Inizia Letizia Moratti (ore 10:45); Pierfrancesco Majorino (ore 12:45); Attilio Fontana (ore 14)Palazzo Castiglioni, corso Venezia, 47Il candidato del centro sinistra e del M5S alle elezioni regionali Pierfrancesco Majorino con Giuseppe Guzzetti incontra il Terzo Settore.Via Bernardino Luini, 5 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione della Lista Noi Moderati - Rinascimento Sgarbi in corsa per le elezioni regionali della Lombardia e a sostegno del presidente Attilio Fontana. Sono presenti: Maurizio Lupi, capo politico Noi Moderati; Vittorio Sgarbi, sottosegretario al ministero della Cultura e capolista Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi per le elezioni in Lombardia; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Raffaele Cattaneo, assessore Ambiente Regione LombardiaPalazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 11:30)Il presidente della Regione Attilio Fontana visita e pranza all’Opera Cardinal FerrariVia Giovanni Battista Boeri, 3 (ore 12:15)Fatti per Capire - Voci della ricerca su temi controversi, il nuovo progetto del Museo con Barbara GallavottiMuseo nazionale scienza e tecnologia, Sala del cenacolo, via San Vittore 21 (Ore 12)Il candidato del centro sinistra e del M5S alle elezioni regionali Pierfrancesco Majorino partecipa all’assemblea di Confesercenti LombardiaVia Sirtori, 3 (ore 14:30)Inaugurazione di Bergamo Brescia capitale della Cultura 2023 in contemporanea dai teatri delle due città con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Brescia) e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (Bergamo).Teatro Grande, Corso Giuseppe Zanardelli 9/A Brescia e Teatro Donizzetti, Piazza Cavour, 15 Bergamo (ore 17)Sopralluogo al cantiere del nuovo ponte di San Benedetto Po (Mn) del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (attorno alle ore 15) e al ponte tra Revere e Ostiglia (orario stimato alle ore 16). Punto stampa alla sede della Provincia, via principe Amedeo 32 Mantova (ore 18)Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni è a Varese insieme ai coportavoce nazionali di Europa Verde Angelo Bonelli ed Eleonora Evi.Tu Mi Turbi, via De Cristoforis, 5 (Ore 18)Letizia Moratti candidata alla presidenza della Regione Lombardia con una lista civica sostenuta dal Terzo polo interviene all'assemblea pubblica "Quale futuro per l'ospedale Morelli di Sondalo e per tutta la sanità di montagna".Sala della Banca popolare di Sondrio, Bormio (ore 21)MONZACelebrazione della ricorrenza di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale. Per l'occasione l’Amministrazione Comunale ha promosso l’organizzazione di un momento istituzionale al quale sono state invitate le massime autorità cittadine e i rappresentanti dei Corpi di Polizia Locale di tutti i Comuni della Provincia di Monza e della Brianza. La cerimonia si svolge come di seguito: arrivo in P.zza Duomo dei veicoli di servizio delle PL partecipanti e schieramento (ore 9:15); S. Messa celebrata dall'Arciprete don Silvano Provasi (ore 10); al termine della S. Messa, l'Arciprete procede alla benedizione dei veicoli e del personale schierato in P.zza Duomo (ore 11)(Rem)