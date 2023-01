Giustizia: Malan (Fd’I), governo conferma impegno lotta alla Mafia, nessuna querela per reati mafiosi e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dell'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro “il governo Meloni colma una grave lacuna della legge Cartabia con un ddl che consentirà di procedere d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del 'metodo mafioso' o della finalità di terrorismo o eversione. Altrimenti, infatti, sarebbe stata necessaria la querela di parte”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. “Il governo Meloni, intervenendo in maniera tempestiva e oculata, conferma così il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata, in coerenza con quanto avevamo detto durante la campagna elettorale e cioè lotta senza tregua a tutte le mafie", ha aggiunto. (Rin)