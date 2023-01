Giustizia: Foti (Fd’I), governo corregge Cartabia, subito segnali contro mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo la tutela dell’ergastolo ostativo, arriva dal Cdm un’altra buona notizia con un segnale importante. È stato varato infatti un provvedimento che va a correggere una mancanza della riforma Cartabia e del Codice penale in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Nella settimana in cui lo Stato ha vinto con l’arresto di Messina Denaro – ha proseguito –, il governo Meloni dimostra, ancora una volta, quanto sia centrale la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Questo esecutivo vuole difendere i cittadini e punire in ogni modo chi non rispetta la legge”. (Rin)