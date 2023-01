Molise: consigliere Romagnuolo su sanità, serve integrazione pubblico-privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità molisana è ormai nel baratro. Lunghe liste di attesa e per sottoporsi a un controllo o a una visita specialistica urgente, l'unica strada percorribile è quella di accedere a prestazioni a pagamento. Bisogna poi sperare di non necessitare di un intervento chirurgico importante, poiché anche quello resta un’incognita. Lo rileva questa sera la Consigliera regionale del Molise, Aida Romagnuolo. "È assurdo che in un Paese come il nostro, e quindi in Molise, non sia garantita una sanità adeguata – ha commentato Romagnuolo –: c'è chi una visita privata non riesce neanche a permettersela, compromettendo, in alcuni casi, la propria vita”. “In queste settimane, poi, si sta consumando un vero e proprio dramma, con lo scontro con le strutture private accreditate. Realtà che – ha aggiunto Romagnuolo – senza un imminente accordo con la Regione, potrebbero dover fare i conti pure con riorganizzazioni e licenziamenti”. Sono convinta che sia giunto il momento di ripensare ad una possibile integrazione tra pubblico e privato, valorizzando il nostro sistema sanitario e le eccellenze di alcune strutture, garantendo a tutti diritto alle cure e prestazioni valide. Lo dobbiamo a tutti noi, a tutti i molisani", ha concluso. (Gru)