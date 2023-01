© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- LAZIO 2023- Conferenza stampa di presentazione della lista Civica Rocca. Interverranno i candidati della lista e il candidato presidente per la coalizione di centrodestra, Francesco Rocca. Palazzo Grassi, via Merulana 60, Roma. (Ore 11:00).- Presentazione della lista del Partito democratico per le elezioni regionali. Interverranno Alessio D'Amato, candidato presidente e il segretario regionale, Bruno Astorre. Sede del Partito democratico del Lazio, via degli Scialoja 3, Roma. (Ore 13:00).- Forza Italia presenterà la lista dei candidati di Roma e provincia alle prossime elezioni regionali. All'evento sarà presente il candidato presidente alla regione del Lazio Francesco Rocca, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il coordinatore romano Maurizio Gasparri, il coordinatore regionale Lazio Claudio Fazzone, il coordinatore provinciale di Roma Alessandro Battilocchio e i delegati per FI alla redazione del programma Pierluigi Borghini e Pasquale Calzetta. Hotel Royal Santina in via Marsala, 22, Roma. (Ore 15:00). (segue) (Rer)