Governo: Cdm, Mauceri nuovo capo Dipartimento opere pubbliche, Carpaneto all'Ansfisa

23 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il conferimento dell’incarico di capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del ministero delle infrastrutture e dei trasporti al cons. Calogero Mauceri, dirigente di prima fascia dei ruoli della presidenza del Consiglio dei ministri, e il suo collocamento in posizione di comando presso lo stesso ministero. E' quanto si legge nel comunicato stampa pubblicato da Palazzo Chigi al termine del Cdm. Inoltre, sempre su proposta del ministro Salvini, è stato deliberato il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) all’ingegner Roberto Carpaneto.(Rin)