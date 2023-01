Governo: Cdm, approvato disegno legge su politiche in favore delle persone anziane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato un disegno di legge che introduce deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. E' quanto si legge nel comunicato pubblicato da Palazzo Chigi al termine del Cdm. Le deleghe prevedono una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare le norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all’istituzione dei “punti unici di accesso” (Pua) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale individualizzato” (Pai) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana. (segue) (Rin)