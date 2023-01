Messina Denaro: Piantedosi, indagine da manuale, nessuna trattativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Messina Denaro "probabilmente un po' di mancanza di cautela l'ha avuta, di connivenza che sta emergendo. Però mi dispiace un po’ che questo sia stato collegato a ipotesi di trattative”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ospite di “Piazza Pulita”, su La7. “Il ministro dell'Interno non ha ruoli di indagine e non assumo meriti per come è andata, ma ci sono l'autorità giudiziaria palermitana, i Carabinieri che hanno fatto e stanno facendo un'operazione molto importante”, ha proseguito. “Lasciamo lavorare gli inquirenti. Certe ipotesi potranno essere verificate, ma per me si è trattato di una indagine fatta con sistemi tradizionali, da manuale”, ha concluso. (Rin)