Lazio 2023: D'Amato annuncia due assessori, primo faccia a faccia con Rocca e Bianchi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non poteva mancare il derby sanità tra Rocca e D'Amato. "Le liste d'attesa sono spaventose - ha attaccato il candidato del centrodestra - le più lunghe d'Italia. E si passano dalle 40 alle 46 ore sulle barelle prima di trovare un posto letto nei nostri pronto soccorso. In tutto questo tempo nessuno è stato in grado di digitalizzare e modernizzare la nostra sanità". D'Amato, da assessore alla sanità uscente, non ha potuto che rivendicare il proprio operato e quello della giunta Zingaretti: "Dieci anni fa la Regione era in dissesto con 10 miliardi di disavanzo e il blocco del turnover al 90 per cento - ha ribadito -, dal 2015 ad oggi abbiamo migliorato i punteggi, ricominciato ad assumere, iniziato la stabilizzazione dei precari". La stabilizzazione dei precari, i presidi territoriali sono due punti fermi per Bianchi: "serve una riorganizzazione del mondo degli operatori sociosanitari. Le diagnosi si devono poter fare sui territori e non soltanto nei grandi centri. Sul tema delle liste di attesa ci vuole un impegno importante con il presidio territoriale - ha detto Bianchi -. C'è il tema del turismo sanitario su cui bisogna intervenire agendo sul precariato: per ridurre liste di attesa si può fare ricorso al privato, ma poi dobbiamo dare una risposta nel pubblico". Sugli stadi della Roma e della Lazio tutti d'accordo, "purché ci sia una riqualificazione urbana dell'area", ha aggiunto Bianchi. (segue) (Rer)