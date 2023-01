Lazio 2023: D'Amato annuncia due assessori, primo faccia a faccia con Rocca e Bianchi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, in merito agli attacchi subiti sul piano personale, Rocca si è detto "dispiaciuto", messi comunque in conto, anche se non si aspettava tanta "violenza". Poi aggiunge: "Qualcuno fa partire articoli che parlano di me nelle chat personali del suo telefono. Mi sarei aspettato più signorilità in campagna elettorale, fa parte di un gioco sporco che piace ad alcuni. Ma per me parla la mia storia e quello che io ho fatto nella mia carriera - ha tenuto a dire Rocca -. Dobbiamo anche dare un messaggio ai nostri giovani: si può sbagliare da giovani ma ci si può rialzare. La campagna elettorale non deve ledere la dignità personale di nessun candidato e quindi bisogna giocare pulito", ha concluso. Sulla stessa linea, la candidata del M5s che ha invitato a "smetterla con le campagne elettorali che si fondano sui veleni. Mi hanno chiesto di dimettermi da qualunque cosa, dalla Rai, dal Parco nazionale delle Cinque Terre", chiarendo di "essersi messa in aspettativa da alcuni giorni dalla Rai, non avendo ferie come altri colleghi che in passato hanno governato il Lazio", ha concluso Bianchi. In campo per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio ci sono altri tre aspiranti governatori del Lazio: Rosa Rinaldi, ex sindacalista e sottosegretaria di Romano Prodi, sostenuta da Unione popolare di Luigi De Magistris, Sonia Pecorilli candidata del Partito Comunista Italiano e Fabrizio Pignalberi, sostenuto da due liste “Quarto Polo” e “Insieme per il Lazio”. (Rer)