Cultura: musica mostre e teatro, gli eventi del fine settimana nella Capitale

20 luglio 2021

- Roma, anche per questo fine settimana, continua ad offrire un ricco cartellone di appuntamenti per gli amanti della cultura, del teatro e della musica. Tra le proposte, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, aprirà domani al pubblico, al Museo di Roma in Trastevere, la mostra fotografica La Movida. Spagna 1980-1990 con gli scatti di Miguel Trillo che documentano, come anche spiegato dall'artista, il periodo di costruzione della nuova Spagna democratica, durante il quale i più giovani si concentrano sul godimento del regime di libertà e la Movida diventa l'immagine eccessiva di questa nuova Spagna nascente: giovane, selvaggia, irriverente, colorata, edonistica e libera. Nell'ambito di Quotidiana al Museo di Roma a Palazzo Braschi, il programma espositivo sull'arte italiana contemporanea promosso dalla Quadriennale di Roma e da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dal 20 gennaio al 12 marzo 2023 per la sezione Paesaggio aprirà al pubblico la mostra del duo artistico Eva & Franco Mattes (Brescia 1976), mentre per la sezione Portfolio, sarà esposta da sabato e fino al 12 febbraio 2023 l'opera Tana, della giovane artista Martina Biolo (Padova 1996).In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2023, in programma il prossimo 27 gennaio, i musei civici di Roma Capitale ospitano Zakhor/Ricorda. I musei civici di Roma e la memoria attraverso l'arte, il progetto espositivo a cura di Giorgia Calò che, fino al 12 febbraio, proporrà una riflessione sulla Shoah attraverso sei installazioni video, in altrettante sedi del Sistema Musei di Roma Capitale, dedicate a opere realizzate in passato dagli artisti contemporanei israeliani Boaz Arad (The Nazi Hunters Room alla Centrale Montemartini), Vardi Kahana (Three Sisters al Museo dell'Ara Pacis), Dani Karavan (Man walking on railways al Museo di Roma), Simcha Shirman (Whose Spoon Is It? al Museo di Roma in Trastevere), Micha Ullman (Seconda Casa. Gerusalemme – Roma alla Galleria d'Arte Moderna) e Maya Zack (Counterlight al Museo di scultura antica Giovanni Barracco). Il progetto espositivo è promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dall'Ambasciata d'Israele in Italia e dalla Comunità Ebraica di Roma in collaborazione con la Fondazione Italia–Israele per la Cultura e le Arti. Passando al teatro, prosegue la programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale. All'Argentina, appuntamento fino al 29 gennaio con Interno Bernhard: Andrea Baracco dirige Glauco Mauri e Roberto Sturno in questo progetto che unisce due testi dell’autore austriaco: Minetti e Il riformatore del mondo. Lo spettacolo nasce dalla certezza che le due opere, pur nelle loro sostanziali differenze, abitino un luogo che è da sempre lo stesso e che va oltre il tempo della lettura o dell'aprirsi e del chiudersi di un qualche sipario. Sul palco anche Federico Brugnone, Stefania Micheli, Zoe Zolferino e Giuliano Bruzzese.Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, dal 20 al 22 gennaio andrà in scena Il sequestro di Fran Nortes (traduzione di Piero Pasqua). Un quintetto d’attori d’eccezione – Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Biacchi, Daniele Marmi e Alessandra Frabetti, diretti da Rosario Lisma – porta sul palco una perfetta macchina teatrale. "Il mercato rionale non può chiudere: per sventare la speculazione edilizia, che metterebbe sulla strada decine di famiglie, viene sequestrato il figlio dell’autorità che si accinge a firmare il decreto. Ne consegue un’inarrestabile serie di esilaranti equivoci e fraintendimenti". Prosegue la programmazione di Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: attesa per Unplugged di Achille Lauro che torna il 22 gennaio in una nuova veste. Quello dell’artista romano in Sala Santa Cecilia sarà infatti uno show intimo ed essenziale che lo vede per la prima volta esibirsi nei teatri. Ancora grande musica con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A salire sul palco l’islandese Víkingur Ólafsson, a sostituire Martha Argerich nei concerti di questa sera con repliche venerdì e sabato, all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) diretti da Antonio Pappano al suo secondo appuntamento dell'anno nel calendario di concerti ceciliani. (Rer)