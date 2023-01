Ucraina: governo invia disegno di legge contro "chiese gestite" dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino ha inviato al Parlamento un disegno di legge che potrebbe portare alla messa al bando della chiesa ortodossa russa in Ucraina. La messa al bando riguarda, più precisamente, le realtà religiose “il cui centro di gestione” si trova fuori dai confini dell'Ucraina in uno Stato “che compie un'aggressione armata contro l'Ucraina”, secondo quanto riferisce la stampa di Kiev. Secondo quanto riferito dal rappresentante del governo nella Verkhovna Rada Taras Melnychuk su Telegram, il progetto di legge mira a garantire l'indipendenza spirituale, prevenire una divisione nella società per motivi religiosi, promuovere il consolidamento della società ucraina e proteggere gli interessi nazionali.(Kiu)