Giustizia: Siracusano su intercettazioni, reati contro Pa non siano equiparati a mafia e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cattura di Matteo Messina Denaro “è stata una vittoria dello Stato, lo Stato ha vinto contro la mafia. In questa circostanza il Paese doveva essere unito, invece sono rimasta molto male nel cogliere alcune speculazioni, ad esempio sulle intercettazioni”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, intervenendo a "Metropolis", su Repubblica.it. “Nessun esponente del centrodestra, né tantomeno il ministro Nordio, ha mai affermato che il governo ha la volontà di limitare l'utilizzo delle intercettazioni per i reati di mafia e terrorismo", ha proseguito. "Negli anni di Bonafede ministro della Giustizia – ha proseguito – abbiamo vissuto una vera e propria barbarie, con i reati contro la pubblica amministrazione equiparati a quelli di mafia e terrorismo, che mi sembra invece debbano essere catalogati su binari completamente diversi. Abbiamo, ad esempio, avuto un utilizzo incredibilmente invasivo del trojan, senza avere una disciplina organica che li regolasse, e senza conoscerne bene le conseguenze. Una cosa mostruosa, estesa in modo arbitrario anche ad altri reati, con intercettazioni a strascico che hanno coinvolto tantissime persone mai indagate. Il trojan è stato usato di fatto come fosse una branca delle intercettazioni ambientali”. Il ministro Nordio, ha concluso il sottosegretario, “dice una cosa estremamente giusta: l'uso abusivo delle intercettazioni va fermato, non è più accettabile avere una situazione di questo tipo. E i reati contro la pubblica amministrazione, aggiungo io, non possono essere equiparati ai reati di mafia o terrorismo". (Rin)