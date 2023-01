Energia: Mazzoncini (A2a), i consumi di gas sono stati più bassi del previsto, gli stoccaggi sono alti - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Stiamo vivendo una situazione in tutta Europa di caldo notevole, quindi una stagione termica che è stata molto più calda degli anni precedenti. Questa non è una buona notizia per il pianeta, ma dall'altra parte i consumi di gas in Europa e in Italia sono stati più bassi del previsto, gli stoccaggi sono alti e quindi i prezzi conseguentemente sono bassi". Lo ha detto l'ad di A2a Renato Mazzoncini intervenuto alla quarta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, in corso presso gli IBM Studios a Milano e dedicato al tema dell’energia. (Video: Agenzia Nova) (Rem)