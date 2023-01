Energia: Donnarumma (Terna), infrastrutture rete fondamentali, Tyrrhenian Link progetto unico al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le infrastrutture di rete elettrica per la sicurezza energetica sono fondamentali". Lo ha affermato oggi l'ad di Terna, Stefano Antonio Donnarumma, a margine dell'evento "La ripartenza. Liberi di pensare", in corso agli Ibm Studios di Milano.Vista la conformazione dell'Italia, dove l'energia rinnovabile viene prodotta al sud e poi utilizzata per lo più al nord, l'infrastruttura di trasporto "è importante, ma si realizza in molti anni". Sono infatti 18 i miliardi di investimenti previsti per i prossimi dieci anni. Tra questi ce ne sono alcuni di particolare rilevanza, come il Tyrrhenian Link, il collegamento tra la Campania, la Sicilia e la Sardegna: un impianto da tre miliardi e 700 milioni che arriverà ad una profondità superiore ai 2000 metri, superando qualunque altro tipo di impianto simile al mondo" ha spiegato Donnarumma. "L'importanza dell'infrastruttura - ha poi aggiunto l'ad di Terna - non è solo sul territorio italiano: l'Italia è interconnessa circa ventisei volte con altri Paesi, un numero in aumento". Questi "sono fondamentali per la sicurezza energetica perché più si produrrà con energie rinnovabili più si dovrà accumulare energia e si dovrà garantire, con uno scambio con gli altri Paesi, l'equilibrio del sistema elettrico", ha concluso Donnarumma. (Rem)