Usa: ambasciatore per le libertà religiose in Mauritania, incontri con presidente e leadership nigeriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense per le libertà religiose internazionali, Rashad Hussain, si è recato in Mauritania il 17 gennaio scorso, dove ha incontrato il presidente Mohamed Cheikh El Ghazouani. Stando alla nota diffusa oggi dal dipartimento di Stato Usa, le parti hanno discusso una serie di temi nel campo dei diritti umani e della sicurezza. Hussain ha anche incontrato il presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, il ministro degli Esteri, Geoffrey Onyeama, e il consigliere per la sicurezza nazionale, Babagana Monguno, con cui ha discusso la necessità di contrastare l’estremismo violento e le organizzazioni terroristiche attive nel Paese. Nel quadro della sua visita in Mauritania, l’ambasciatore Usa ha anche incontrato il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione islamica, Hissein Brahim, con cui ha discusso le limitazioni all’accesso all’istruzione e al mondo del lavoro per le donne e le ragazze in Afghanistan. (Was)