Energia: Pichetto Fratin, dobbiamo ripensare al nucleare, non è quello di prima o seconda generazione

20 luglio 2021

- "Io sono convinto che andremo avanti con elettrico, idrogeno, sintetici, ma nel medio e lungo periodo non l'Italia, ma il mondo deve trovare fonti di energia più avanzate". Lo ha detto il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenuto alla quarta edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare", nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, in corso presso gli IBM Studios a Milano e dedicato al tema dell'energia. "Quella della fusione - ha proseguito - è una cosa che ci sarà tra 40 o 50 anni, al momento si ragiona di fissione di quarta generazione, che non è neanche più parente di quanto votato nel referendum. Noi dobbiamo ripensare al nucleare, e non è il tema del referendum che riguardava prima e seconda generazione, questo è un nuovo nucleare". (Rem)