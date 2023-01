© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro "è stato negativo e infatti abbiamo deciso di mettere in piedi un pacchetto di ore di sciopero per tutto il gruppo. Ne discuteremo nei prossimi giorni". Lo ha annunciato Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, dopo l'incontro sull'ex Ilva al ministero delle Imprese e del Made in Italy. (Rin)