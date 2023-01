Cultura: Sgarbi, dire che Dante è di destra è solo provocazione - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il tema del posizionamento politico di Dante Alighieri “non può essere, se non su un piano didascalico, proposto nelle misure delle competizioni che hanno senso nella democrazia, per questo parlare di destra o sinistra risulta una provocazione, magari riuscita”. Lo ha affermato Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, durante il suo intervento all’evento “La Ripartenza, liberi di pensare” a Milano, per poi ribadire il concetto a margine dell'evento. (Video: Agenzia Nova) (Rem)